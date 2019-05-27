FACUA Córdoba renueva el convenio para gestionar quince puntos de información al consumidor
La asociación mantiene su presencia en diversos municipios cordobeses tras prolongar el acuerdo de colaboración que tiene desde 2012 con la Diputación.
FACUA.org
Córdoba-27/05/2019
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De izquierda a derecha, Francisco Martínez, presidente de FACUA Córdoba, Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de Córdoba y Aurora María Barbero, diputada de Consumo y Participación Ciudadana.
FACUA Córdoba y la Diputación de Córdoba han renovado el convenio para la gestión de un total de quince puntos de información al consumidor (PIC) distribuidos por toda la provincia.
Francisco Martínez, presidente de FACUA Có