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FACUA Córdoba renueva el convenio para gestionar quince puntos de información al consumidor

La asociación mantiene su presencia en diversos municipios cordobeses tras prolongar el acuerdo de colaboración que tiene desde 2012 con la Diputación.

FACUA.org
Córdoba-27/05/2019
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FACUA Córdoba y la Diputación de Córdoba han renovado el convenio para la gestión de un total de quince puntos de información al consumidor (PIC) distribuidos por toda la provincia.

Francisco Martínez, presidente de FACUA Có

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