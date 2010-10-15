FACUA Córdoba valora positivamente las nuevas condiciones para usuarios de las zonas Acire
La asociación valora positivamente la disposición municipal por solucionar los problemas planteados, tras la reunión mantenida entre el presidente de la asociación y concejal de Movilidad y Seguridad.
FACUA.org
Córdoba-15/10/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Córdoba valora positivamente que la delegación haya decidido adoptar medidas para atender todas las peticiones que se puedan realizar por parte de los usuarios de las zonas Acire, incluso aquellas que presenten una serie de factores distintos a los que se tiene previsto autori