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FACUA Córdoba y la Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos y Orgánicos de Córdoba firman un convenio de colaboración

Desarrollarán actuaciones para priorizar aquellas medidas que favorezcan un mayor grado de interrelación y cooperación entre ambas.

FACUA.org
Córdoba-19/05/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA y la Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos y Orgánicos de Córdoba (Fepamic) firman un convenio de colaboración.

El presidente de FACUA Cór

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