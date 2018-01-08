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FACUA crea una plataforma de afectados por el caos en la AP-6

La asociación asesorará a los usuarios sobre su derecho a reclamar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.

FACUA.org
España-08/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha constituido una plataforma de afectados por el caos en la AP-6 con el objeto de asesorarles sobre sus derechos y fomentar que presenten reclamaciones para exigir las debidas indemnizaciones por daños y perjuicios en los casos en que puedan acreditarlo

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