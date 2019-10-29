FACUA crea una plataforma de #AfectadosFnac para ayudarles a reclamar los pedidos cancelados

FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una plataforma de afectados por la negativa de Fnac a entregar los smartphones Huawei P30 Pro 6,47″ 128 GB que vendió el pasado 27 de octubre a través de su web al precio de 139 euros, 124,90 euros en el caso de los usuarios que son socios de la tienda. El equipo jurídico de la asociación está preparando acciones legales contra la multinacional francesa. FACUA ha recibido una avalancha de consultas de usuarios afectados por las cancelaciones, que Fnac pretende justificar con el argumento de que cometió «un error informático en el proceso de actualización de datos» y que su oferta «no es real ni corresponde con el precio marcado».

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