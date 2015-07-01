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FACUA cree que alargar el final del 'roaming' es una "concesión más" al lobby de 'telecos'

Aunque estaba previsto que el sobrecoste que pagan los usuarios por llamar por teléfono desde el extranjero acabase en 2015 en la UE, se ha vuelto a demorar hasta 2017.

Europa Press
España-01/07/2015
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FACUA-Consumidores en Acción considera que el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo para eliminar el roaming -recargos que pagan los usuarios por el uso del móvil cuando viajan al extranjero- a partir de junio de 2017 es una

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