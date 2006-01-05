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FACUA critica la campaña de información del Gobierno sobre la gripe aviar

La Federación solicitó en octubre cambios en la página web oficial gripeaviar.es, ya que sus contenidos son excesivamente simplistas, omite datos de gran importancia y descarta el contagio a través de los alimentos.

FACUA.org
España-05/01/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica la campaña de información puesta en marcha por el Gobierno sobre la gripe aviar a través de la web gripeaviar.es, dado que sus contenidos son excesivamente simplistas y omite datos de tanta importanc

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