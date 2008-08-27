FACUA critica la creación del arbitraje unipersonal en el nuevo reglamento del Sistema Arbitral de Consumo
Aunque valora positivamente la norma lamenta que se rompa con el carácter tripartito de los colegios arbitrales.
FACUA.org
España-27/08/2008
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