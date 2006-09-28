FACUA critica la decisión de la CMT y denuncia que las tarifas de interconexión de móviles continuarán superando de forma desproporcionada los límites fijados por Bruselas
Las compañías de móviles ingresan cada año por la interconexión más de 2.500 millones de euros por encima de costes.
FACUA.org
España-28/09/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera intolerable y un nuevo agravio para los usuarios el que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) haya dado marcha atrás en su decisión de reducir a la mitad en dos años las tarifas d