Nuestras acciones

FACUA critica la exclusión de los usuarios en la Comisión Especial de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información

La Federación advierte que no puede analizarse la problemática que conlleva la implantación de la Sociedad de la Información sin contar con los representantes de los usuarios.

FACUA.org
España-28/11/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) critica la exclusión de los representantes de los usuarios en la Comisión Especial de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información presentada ayer por el ministro de Cie

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos