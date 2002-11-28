FACUA critica la exclusión de los usuarios en la Comisión Especial de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
La Federación advierte que no puede analizarse la problemática que conlleva la implantación de la Sociedad de la Información sin contar con los representantes de los usuarios.
FACUA.org
España-28/11/2002
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