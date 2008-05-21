FACUA critica las desproporcionadas subidas de los trayectos en AVE entre Sevilla y Córdoba, que llegan hasta el 21,5%
Renfe anunció las subidas de mayo en todos los AVE y Larga Distancia asegurando que serían de "un 4% de media", pero se negó a facilitar a FACUA los detalles.
FACUA.org
España-21/05/2008
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FACUA-Consumidores en Acción critica las desproporcionadas subidas que Renfe ha aplicado en mayo a los trayectos en AVE entre Sevilla y Córdoba, que llegan a alcanzar hasta el 21,5%. La compañía también ha encarecido un 4,0% los precios de líneas de alta