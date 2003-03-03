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FACUA critica que Ciencia y Tecnología no cuente con las asociaciones de consumidores para analizar la calidad de la telefonía móvil

El Ministerio ha anunciado que esta semana se reunirá la comisión de calidad del sector, en la que participan las operadoras y la Dirección General de Telecomunicaciones.

FACUA.org
España-03/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) critica que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no cuente con las asociaciones de consumidores para analizar la calidad del sector de las telefonía móvil.

El Ministerio ha an

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