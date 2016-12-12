Más noticiasEl rescate podría alcanzar los cinco mil millones

FACUA critica que el Gobierno nacionalice las pérdidas de quienes no han sabido gestionar las autopistas

La asociación denuncia que el Ejecutivo vuelva a priorizar la salvaguarda de los intereses de bancos y constructoras frente a las necesidades más básicas de la mayoría de los ciudadanos.

FACUA.org / Europa Press
España-12/12/2016
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FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno dé por hecho la nacionalización de las autopistas en quiebra y vuelva a socializar las pérdidas de las empresas que no han sabido gestionarlas. «Mientras el Ejecutivo evita aprobar medidas que eviten los cortes de

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