FACUA critica que el Gobierno nacionalice las pérdidas de quienes no han sabido gestionar las autopistas
La asociación denuncia que el Ejecutivo vuelva a priorizar la salvaguarda de los intereses de bancos y constructoras frente a las necesidades más básicas de la mayoría de los ciudadanos.
FACUA.org / Europa Press
España-12/12/2016
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Un coche circula por la R3. | Imagen: Reuters.
FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno dé por hecho la nacionalización de las autopistas en quiebra y vuelva a socializar las pérdidas de las empresas que no han sabido gestionarlas. «Mientras el Ejecutivo evita aprobar medidas que eviten los cortes de