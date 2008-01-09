FACUA critica que el Gobierno se adapte a los intereses de banca y promotoras en lugar de intervenir realmente en el mercado de la vivienda
El Ministerio de Vivienda incrementará en 7,4 décimas los intereses de las hipotecas conveniadas y un 4,1% el precio de referencia de las viviendas protegidas.
FACUA.org
España-09/01/2008
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FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno se adapte a los intereses de banca y promotoras en lugar de intervenir realmente en el mercado de la vivienda.
Las subidas de 7,4 décimas en los intereses de las hipotecas conveniadas y del 4,1% en el precio del mód