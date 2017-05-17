FACUA critica que Emasesa permita al Ayuntamiento de Sevilla acumular 12 años de deuda sin reclamarla
Considera una tomadura de pelo que el consistorio se permita acumular más de 12 millones de deuda, mientras a los consumidores les corta el suministro si un mes no pagan la factura.
FACUA.org
Sevilla-17/05/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Sevilla considera una tomadura de pelo a los ciudadanos que durante 12 años el Ayuntamiento de la ciudad haya podido estar acumulando una deuda con la empresa de abastecimiento de agua, Emasesa, que supera los 12,2 millones de euros.
La asociación no entiende tampoco qu