FACUA critica que en sólo dos años la Línea Básica de Telefónica habrá subido un 22,4%, cuatro veces el IPC
Tras el desproporcionado incremento de abril, Telefónica vuelve a subir en enero la tarifa que integra la cuota de abono, el alquiler del teléfono y el servicio integral de mantenimiento.
FACUA.org
España-04/11/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica que con la nueva subida anunciada para el próximo enero, la cuota mensual que pagan millones de clientes de Telefónica por la denominada Línea Básica habrá subido un 22,4% en sólo dos a