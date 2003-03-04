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FACUA critica que la encuesta del Gobierno sobre el desarrollo de Sociedad de la Información se ha elaborado a la medida de los intereses del sector empresarial

La Federación advierte que sus resultados pueden ser parciales y plantea que ésta es una de las consecuencias de excluir a los representantes de los usuarios de la Comisión de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.

FACUA.org
España-04/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) critica que la encuesta que ha puesto en marcha el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de Internet para conocer la opinión de los ciudadanos sobre las necesidades existentes en

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