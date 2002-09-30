FACUA critica que la legislación no proteja a los usuarios ante la avería que ha dejado hoy sin servicio a clientes de Vodafone en Andalucía y Canarias
La Federación demanda al ministerio de Ciencia y Tecnología que establezca unos parámetros de calidad en la telefonía móvil y las pertinentes indemnizaciones para los usuarios afectados por problemas de cobertura o cortes de suministro.
FACUA.org
España-30/09/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) critica que la legislación española en materia de telecomunicaciones no proteja a los usuarios ante la avería que ha dejado hoy sin servicio a los clientes del operador de telefon&iacu