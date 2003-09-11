FACUA critica que la nueva Ley de Garantías esconde 'trampas' que desprotegen gravemente a los consumidores
La Ley hace muy difícil la devolución de un artículo defectuoso o que no cumple lo prometido y obliga a los usuarios a demostrar que la avería de un producto con más de seis meses se debe a defectos de fabricación.
FACUA.org
España-11/09/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, que entra hoy en vigor, contiene aspectos interesantes pero esconde trampas que desprotegen gravemente a los consumidores. La norma obli