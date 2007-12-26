Nuestras accionesCasi un 5% en enero

FACUA critica que la primera subida trimestral del gas natural supere ya el IPC interanual

Demanda al Gobierno que tenga en cuenta los intereses de los usuarios y no sólo los del sector gasístico.

FACUA.org
España-26/12/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción critica que la primera revisión trimestral de las tarifas del gas natural suponga un incremento, cercano al 5%, que supera ya el IPC interanual previsto para 2007.

La asociación demanda al Gobierno que tenga en cuenta los intereses de los

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos