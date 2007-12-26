FACUA critica que la primera subida trimestral del gas natural supere ya el IPC interanual
Demanda al Gobierno que tenga en cuenta los intereses de los usuarios y no sólo los del sector gasístico.
FACUA.org
España-26/12/2007
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