FACUA critica que Santander anuncie un ERE y el cierre de 450 oficinas tras subir comisiones y beneficios
La entidad bancaria pretende reintegrar a una parte de los empleados en otras sucursales y prejubilar al resto.
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España-01/04/2016
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Ana Patricia Botín ejecutará un fuerte plan de ajustes en la plantilla del Santander. | Foto: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción critica que el Banco Santander anuncie un ERE y el cierre de hasta 450 oficinas tras haber aumentado sus beneficios y comisiones a lo largo del último año.
La asociación denuncia que la entidad que preside Ana Pat