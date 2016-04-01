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FACUA critica que Santander anuncie un ERE y el cierre de 450 oficinas tras subir comisiones y beneficios

La entidad bancaria pretende reintegrar a una parte de los empleados en otras sucursales y prejubilar al resto.

FACUA.org
España-01/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción critica que el Banco Santander anuncie un ERE y el cierre de hasta 450 oficinas tras haber aumentado sus beneficios y comisiones a lo largo del último año. 

La asociación denuncia que la entidad que preside Ana Pat

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