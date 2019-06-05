FACUA critica que Vodafone cierre el servicio de correo de Ono
Lamenta que el continuo encarecimiento de las tarifas ni siquiera haya tenido como contrapartida el matenimiento de un servicio de ínfimo coste como este, que dejará de funcionar el 30 de junio.
FACUA.org
España-05/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción critica que Vodafone haya decidido cerrar el servicio de correo de los antiguos clientes de Ono (y que usaban el dominio ono.com) el próximo 30 de junio sin dar otra alternativa a los usuarios afectados que proponerles que abran una nueva direcció