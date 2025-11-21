FACUA CV advierte de que la tasa de basuras de Alicante, Castellón y Valencia se está aplicando de forma irregular
La asociación señala que en los tres municipios se ha aprobado la tasa sin tener en cuenta los requisitos que fijan la normativa nacional y la europea.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-21/11/2025
FACUA Comunidad Valenciana advierte de que la nueva tasa de basuras de Alicante, Castellón y Valencia se están aplicando de forma irregular, por lo que su cobro resulta improcedente.
La asociación, que ha analizado las ordenanzas municipales de los tres tributos, señala a todos los afe