FACUA CV critica la lamentable campaña de la Generalitat que culpabiliza a las víctimas de las catástrofes meteorológicas
La asociación considera inaceptable que el Govern valenciano lance una iniciativa con el slogan "si respetas siempre la señal de STOP, haz lo mismo cuando haya una alerta meteorológica" un año después del desastre de la DANA que dejó más de 200 fallecidos.
Comunitat Valenciana-04/12/2025
FACUA Comunidad Valenciana critica la lamentable campaña que ha lanzado la Generalitat sobre las alertas meteorológicas en la que culpabiliza a las víctimas de las catástrofes naturales de no haber tomado las precauciones necesar