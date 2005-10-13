FACUA demanda a Roche y GSK que liberen las patentes de Tamiflu y Relenza para garantizar su producción masiva y a bajo precio ante una posible pandemia de gripe aviar
La Federación espera que las farmacéuticas pongan las vidas de millones de personas por encima de sus intereses económicos y permitan que sus antigripales se conviertan en genéricos.
FACUA.org
Internacional-13/10/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda a los laboratorios Roche Holding AG y GlaxoSmithKline (GSK) que liberen las patentes de sus antigripales Tamiflu y Relenza para garantizar su producción masiva y a bajo precio ante la posible pandemia de una variante del