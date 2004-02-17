FACUA demanda a Sanidad controles médicos a quienes vuelvan de países afectados por la gripe del pollo y pregunta por qué no se han cerrado las fronteras a EE.UU.
El portal FACUA.org incorporará mañana una página web para informar a los consumidores sobre la gripe aviaria.
FACUA.org
España-17/02/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda al Ministerio de Sanidad y Consumo que ponga en marcha, en coordinación con las comunidades autónomas, controles médicos sobre los ciudadanos que vuelvan de países afectados por la gripe del pollo da