FACUA demanda a Sanidad y Consumo que retire del mercado las cajetillas con 'colores light' de once marcas de tabaco
La Federación denuncia que Altadis, Philip Morris, JT International y Cita vulneran el Real Decreto que desde el 1 de octubre prohíbe la utilización de cualquier signo que pueda asociarse a una menor nocividad del tabaco.
FACUA.org
España-02/10/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado hoy una denuncia contra las tabaqueras Altadis, Philip Morris, JT International y Cita ante el Ministerio de Sanidad y Consumo en la que demanda la retirada del mercado de las cajetillas con colores light de once marcas d