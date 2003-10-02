Nuestras acciones

FACUA demanda a Sanidad y Consumo que retire del mercado las cajetillas con 'colores light' de once marcas de tabaco

La Federación denuncia que Altadis, Philip Morris, JT International y Cita vulneran el Real Decreto que desde el 1 de octubre prohíbe la utilización de cualquier signo que pueda asociarse a una menor nocividad del tabaco.

FACUA.org
España-02/10/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado hoy una denuncia contra las tabaqueras Altadis, Philip Morris, JT International y Cita ante el Ministerio de Sanidad y Consumo en la que demanda la retirada del mercado de las cajetillas con colores light de once marcas d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos