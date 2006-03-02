FACUA demanda a Telefónica que devuelva a los clientes de Imagenio las cantidades cobradas al alza por no aplicarles el nuevo IVA del 7%
Dos meses después de la entrada en vigor de los cambios en la Ley del IVA para los servicios de televisión digital, Telefónica ha indicado a FACUA que el protocolo para aplicarlos "está todavía en estudio".
FACUA.org
España-02/03/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha emplazado a Telefónica de España a devolver a los más de 200.000 clientes de Imagenio las cantidades que les ha cobrado incorrectamente al facturarles un IVA del 16% en lugar del reducido del 7%, que desde el 1