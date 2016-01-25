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FACUA demanda agilidad al Consorcio de Compensación de Seguros ante el terremoto en el mar de Alborán

La asociación reclama a las administraciones competentes que habiliten un canal de información y asesoramiento para los afectados.

FACUA.org
España-25/01/2016
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FACUA-Consumidores en Acción demanda agilidad al Consorcio de Compensación de Seguros para que resuelva cuanto antes las reclamaciones de los afectados por el terremoto ocurrido en la madrugada de este lunes, sin esperar a agotar los plazos legales establecidos para este fin.

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