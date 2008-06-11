FACUA demanda al Gobierno que sancione con contundencia el secuestro de carreteras y el bloqueo a la libre circulación de mercancías
La asociación constata que los piquetes ilegales de los transportistas están provocando el desabastecimiento en determinados establecimientos.
FACUA.org
España-11/06/2008
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FACUA-Consumidores en Acción demanda al Gobierno que expediente y sancione con la contundencia debida el secuestro de carreteras y el bloqueo a la libre circulación de mercancías que están llevando a cabo una parte de los transportistas que secundan el paro indefinido