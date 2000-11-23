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FACUA demanda en el Parlamento Andaluz el incremento de las partidas presupuestarias para políticas de Consumo

La Federación valora globalmente como positivo el Proyecto de Ley de Presupuestos Andaluces para 2001.

FACUA.org
Andalucía-23/11/2000
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El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, ha comparecido esta semana ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto del Parlamento de Andalucía en el trámi

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