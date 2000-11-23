FACUA demanda en el Parlamento Andaluz el incremento de las partidas presupuestarias para políticas de Consumo
La Federación valora globalmente como positivo el Proyecto de Ley de Presupuestos Andaluces para 2001.
FACUA.org
Andalucía-23/11/2000
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