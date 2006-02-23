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FACUA demanda la prohibición de la cría de aves al aire libre en todo el territorio nacional como medida de precaución ante la gripe aviar

La Federación reitera sus críticas ante el hecho de que el Ministerio de Sanidad y Consumo no le está dando participación ni información puntual sobre los protocolos de información a los consumidores y control de mercado.

FACUA.org
España-23/02/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda la prohibición de la cría de aves al aire libre en todo el territorio nacional como medida de precaución ante la previsible llegada a España de aves migratorias con el virus de la gripe aviar.

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