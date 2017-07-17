FACUA demanda mayores controles tras el accidente del Tren de la Mina en Madrid, con más de 30 heridos
La asociación insta a los afectados por el accidente a que reclamen indemnizaciones. Las cuantías dependerán de la gravedad de las lesiones y de los días de baja médica que éstas impliquen.
FACUA.org
Madrid-17/07/2017
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