FACUA demanda que la desconexión de las líneas 800 se aplique a todos los números, independientemente de su precio
La Federación advierte que las líneas cuyo coste por minuto sea inferior a 1 euro más IVA no se ven afectadas por la desconexión que se producirá el 21 de agosto.
FACUA.org
España-22/07/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que la Orden aprobada ayer para modificar la regulación de las líneas telefónicas de tarificación adicional, los prefijos 803, 806, 807 y 907 (sustitutas de los 906) introduce aspectos muy positivo