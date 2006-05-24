FACUA demanda servicios mínimos de las gasolineras durante el paro de mañana y espera que estas medidas de presión no continúen
La Federación comprende que las estaciones de servicio están protestando por una injusticia pero denuncia que la continuidad de este tipo de medidas de presión supondría utilizar a los consumidores como rehenes en un conflicto empresarial entre dos patronales, por lo que demanda a la CEES que plantee sus demandas a las autoridades de competencia.
FACUA.org
España-24/05/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA), pese a comprender las reivindicaciones de las gasolineras asociadas a la Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEES), considera que el paro que se va a llevar a cabo mañana debe garantizar unos servici