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FACUA denuncia a 11 bancos por gestionar su atención al cliente con teléfonos de alto coste 901 y 902

Son ya 89 las empresas denunciadas por FACUA por la vulneración de la legislación de defensa de los consumidores en las numeraciones de sus teléfonos de atención al cliente e información comercial.

FACUA.org
España-16/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a once bancos por remitir a los usuarios a teléfonos de alto coste, con prefijos 901 y 902, para tramitar o gestionar determinadas incidencias.

Las entidades financieras denunciadas por utilizar este tipo de numeraciones son Caixaban

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