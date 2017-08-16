FACUA denuncia a 11 bancos por gestionar su atención al cliente con teléfonos de alto coste 901 y 902
Son ya 89 las empresas denunciadas por FACUA por la vulneración de la legislación de defensa de los consumidores en las numeraciones de sus teléfonos de atención al cliente e información comercial.
FACUA.org
España-16/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a once bancos por remitir a los usuarios a teléfonos de alto coste, con prefijos 901 y 902, para tramitar o gestionar determinadas incidencias.
Las entidades financieras denunciadas por utilizar este tipo de numeraciones son Caixaban