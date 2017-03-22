FACUA denuncia a 7 bancos por poner trabas a los usuarios para presentar reclamaciones por cláusula suelo
Se trata de Bankia, Caixabank, Sabadell, Popular, Laboral Kutxa, Credifimo y Banca Pueyo.
FACUA.org
España-22/03/2017
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Muchos bancos intentan ampliar los 4 meses de tregua al rechazar la tramitación de reclamaciones enviadas por los usuarios o por asociaciones de consumidores y bufetes de abogados. | Imagen: Europa Press.
Un mes después de la entrada en vigor del real decreto-ley sobre las cláusulas suelo, FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a siete bancos, en casi todos lo