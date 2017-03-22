Nuestras accionesA un mes de la entrada en vigor del real decreto ley pactado por PP, PSOE y Cs

FACUA denuncia a 7 bancos por poner trabas a los usuarios para presentar reclamaciones por cláusula suelo

Se trata de Bankia, Caixabank, Sabadell, Popular, Laboral Kutxa, Credifimo y Banca Pueyo.

FACUA.org
España-22/03/2017
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Un mes después de la entrada en vigor del real decreto-ley sobre las cláusulas suelo, FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a siete bancos, en casi todos lo

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