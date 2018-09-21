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FACUA denuncia a Alhambra Sound por no permitir el acceso con comida y bebida al Granada Sound

La asociación considera que podría existir una cláusula abusiva ya que la actividad principal del evento es el desarrollo de un espectáculo musical, no la hostelería.

FACUA.org
Granada-21/09/2018
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FACUA Granada ha denunciado a Alhambra Sound SL, la organizadora del festival de música Granada Sound, que se celebra los días 21 y 22 de septiembre en la capital granadina, ante el Servicio Provincial de Consumo de Granada por prohibir el acceso a las instalaciones del evento con a

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