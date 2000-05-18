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FACUA denuncia a Aló por publicidad engañosa en su oferta de 'llamadas locales gratis'

La empresa se limita a descontar por cada llamada el precio de un minuto de la tarifa metropolitana de Telefónica si el cliente tiene preasignado a Aló como operador.

FACUA.org
España-18/05/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado a la empresa de telecomunicaciones Aló ante el Instituto Nacional del Consumo y la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, entre otros organismos, por

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