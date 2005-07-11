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FACUA denuncia a Amena por publicidad engañosa en la promoción 'Una y no más'

La compañía asegura que después de la primera llamada del día, los usuarios no tendrán que abonar el resto de las destinadas a móviles Amena. Sin embargo, sigue cobrando una parte del precio de cada llamada, el coste de establecimiento, y limita la promoción a 2.000 minutos mensuales.

FACUA.org
España-11/07/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA ha denunciado a Amena por incurrir en publicidad engañosa en su oferta Una y no más. En sus anuncios, la compañía de telefonía móvil del Grupo Auna asegura que tras la primera del día, lo

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