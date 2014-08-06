FACUA denuncia a Aqualia por hacer uso y cesión indebidos de los datos personales de sus clientes
La empresa y distintas filiales vulneran la normativa de protección de datos en el método para lograr el consentimiento previo de los usuarios. La gestión de los ficheros podría llevarla a cabo FCC, algo que no ha sido comunicado a los afectados.
FACUA.org
España-06/08/2014
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