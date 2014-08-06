Nuestras accionesAnte la Agencia Española de Protección de Datos

FACUA denuncia a Aqualia por hacer uso y cesión indebidos de los datos personales de sus clientes

La empresa y distintas filiales vulneran la normativa de protección de datos en el método para lograr el consentimiento previo de los usuarios. La gestión de los ficheros podría llevarla a cabo FCC, algo que no ha sido comunicado a los afectados.

FACUA.org
España-06/08/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos a la compañía Aqualia Gestión Integral del Agua, del grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

La asociación advierte de que empresas filiale

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