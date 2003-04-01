FACUA denuncia a Auna ante Ciencia y Tecnología por sustituir sus teléfonos gratuitos de atención al cliente por una línea 902
Una Orden aprobada en 2002 por el Ministerio de la Presidencia obliga a los operadores de telefonía fija a disponer de un teléfono de atención al público que no suponga coste alguno.
FACUA.org
España-01/04/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha presentado una denuncia contra Auna ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología por sustituir sus