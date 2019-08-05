FACUA denuncia a Bimbo por comercializar panes industriales con el reclamo engañoso "artesano"
La asociación reclama a las autoridades de protección al consumidor que impongan sanciones a la empresa y ordenen la retirada del mercado de los productos por vulnerar la nueva norma de calidad del pan.
FACUA.org
España-05/08/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Bimbo Donuts Iberia por comercializar varias modalidades de pan de molde con el reclamo «artesano», al considerar que al utilizarla la empresa vulnera la nueva norma de calidad del pan y, con ello, también las leyes que regulan l