Nuestras accionesTambién pregunta si la desempeñan familiares o allegados

FACUA denuncia a Cajamar por requerir a sus clientes que aclaren si tienen "alguna actividad política"

El banco pretende ampararse, sin rigor alguno, en la ley sobre prevención del blanqueo de capitales. Confunde "actividad política" con "responsabilidad pública". Se trata de datos "especialmente protegidos" por la ley.

FACUA.org
España-27/04/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Cajamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por requerir a sus clientes que aclaren si tanto ellos como un «familiar o allegado» han «desempeñado en los dos últimos años alguna a

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