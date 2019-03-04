FACUA denuncia a Carrefour por una promoción 2x1 que en realidad es 3x2
La oferta no descuenta el segundo producto de forma que el consumidor sólo paga el primero, sino que debe abonar los dos y se le entrega un cheque regalo por valor de uno de ellos.
FACUA.org
España-04/03/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia contra Carrefour ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid por la aplicación de condiciones que pueden inducir a error en una promoción que presenta como 2×1 cuando en realidad