Nuestras accionesOtra falsa organización de consumidores

FACUA denuncia a Causa Común, asociación pantalla creada por Ausbanc para seguir operando fraudulentamente

El entramado empresarial de Luis Pineda reactiva una entidad instrumental creada ante su expulsión del registro de asociaciones de consumidores. Su actividad consiste exclusivamente en desarrollar una campaña de difamación contra FACUA y su portavoz, por la que el propietario de Ausbanc ya tiene una primera condena.

FACUA.org
España-16/02/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha emprendido denuncias judiciales y administrativas contra Causa Común, una asociación pantalla creada por el entramado empresarial Ausbanc para seguir operando fraudulentamente como organización de consumidores.

Ausbanc es un negoc

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