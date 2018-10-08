FACUA denuncia a cinco empresas canarias por utilizar líneas 902 en sus servicios de atención al cliente
Se trata de las empresas Fred Olsen SL, Aguas de Teror SA, Canary Fly SL, Tagua SL y Lopesan Hotel Management SL.
FACUA.org
Canarias-08/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a cinco empresas ante la Dirección General de Comercio y Consumo de las Islas Canarias por utilizar líneas 902 en sus servicios de atención al cliente.
La asociación, a través de su delegación terri