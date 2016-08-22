FACUA denuncia a cines de Murcia, Soria, Alicante y Tenerife por impedir acceder con comida del exterior
La asociación recuerda que la actividad de las salas no es la venta de esos productos, por lo que su introducción no supone un perjuicio económico para ellas y anima a los usuarios a denunciar nuevos casos.
FACUA.org
España-22/08/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a cuatro nuevas salas de cine en Murcia, Alicante, Soria y Tenerife por impedir el acceso con alimentos y bebidas adquiridos en el exterior de sus instalaciones. En concreto, se trata de las salas Neocine Espacio Mediterráneo (Cartagena, Mu