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FACUA denuncia a Comapa por vender jamones polacos como si fueran de la Alpujarra de Granada

En su etiqueta se indica, literalmente, "Jamones Sierra Alpujarra. Granada. Jamón curado" pero los cerdos de los que se extraen son criados en Polonia y curados en otras provincias españolas fuera de esta zona.

FACUA.org
España-31/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Comapa, la mayor distribuidora de ibéricos en España, proveedora de Carrefour y titular de la marca Jamones Sierra Alpujarra, ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid por vender jamones de Polonia como

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