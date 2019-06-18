FACUA denuncia a Dell ante las 17 autoridades de consumo por cancelar la entrega de miles de portátiles
Cerca de 2.000 afectados se han sumado ya a la plataforma creada por la asociación. La firma ofertó equipos por menos de 40 euros y condicionó los pedidos a su posterior confirmación, que realizó horas después.
FACUA.org
España-18/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha interpuesto denuncias contra Dell ante las autoridades de consumo de las diecisiete comunidades autónomas por no entregar miles de portátiles que vendió desde su web por menos de 40 euros a finales de mayo. La asociación se ha dir